Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил на 31 июля пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отложил судебные слушания на 31 июля", - сказал собеседник агентства. Ранее кассационный суд отменил приговор футболистам и направил его на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Кассационная инстанция сочла необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении бывшего директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Также, по мнению кассационного суда, не до конца Мосгорсудом была дана оценка показаниям свидетелей и по первому эпизоду - об избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука возле гостиницы "Пекин". В частности, в апелляционном решении не указано, на основании каких доказательств суд пришел к выводу, что все подсудимые подошли к Соловчуку одновременно и одномоментно нанесли ему удары, и не конкретизированы действия каждого из осужденных: кто из них, в какой момент и по каким частям тела наносил удары потерпевшему, в чем выражался незначительный повод для нанесения ударов Соловчуку.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром спортсмены стали участниками драки с водителем автомобиля "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Водитель - гражданин Белоруссии Виталий Соловчук - получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица, было разбито стекло и повреждена дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.