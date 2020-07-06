Более 30 тыс. жителей Липецка остались без электричества из-за грозы

ТАСС, 6 июля. Свыше 30 тысяч человек остались без электричества в Липецке из-за прошедшей в ночь на понедельник грозы, также без горячей воды остались жители шести домов в селе Подгорное под Липецком. Об этом сообщила пресс-служба Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК) на свое странице в социальной сети "ВКонтакте".

По данным ГУ МЧС по Липецкой области, в регионе прошли дожди с грозами. В Липецке проживают более 500 тыс. человек.

"В Липецке во время грозы произошло аварийное отключение электроэнергии, поваленные деревья задели линии электропередачи. Перебои с электроснабжением частично коснулись почти всех районов города. Без света остались более 30 тыс. человек. Ведутся восстановительные работы, по предварительным оценкам, электроснабжение вернется в дома к 20:00 (мск)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЛГЭК, в зоне отключения электроэнергии в Липецке находится школа №9, в которой проходит Единый государственный экзамен, специалисты компании подключают к ней резервный источник питания. "Кроме того, без горячего водоснабжения остались жители шести многоэтажных домов в селе Подгорное. Это произошло из-за удара молнии в котельную, ориентировочное время восстановления горячего водоснабжения - 16:00 (мск)", - говорится в сообщении ЛГЭК.