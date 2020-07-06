Экипаж совершившего жесткую посадку в Ростовской области Ми-2 выполнял ремонтные работы

"Летал вместе с механиком, ремонтом вертолета занимались. Поэтому механик был в кабине. Механик погиб, летчик живой. <…> В планах было работать на территории нашего хозяйства", - сказал собеседник агентства.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Летчик и механик вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области, выполняли ремонт машины. Как рассказал в понедельник ТАСС директор сельхозпредприятия "Энергия" Владимир Бухтияров, экипаж после ремонта должен был приступить к обработке рисовых полей хозяйства.

Говоря о причинах аварии, Бухтияров отметил, что, в условиях отказа одного из двигателей экипаж предпринял попытку посадить машину. "Видимо, хотели сесть в пруд, не дотянули до него, ударились о берег, кабину смяло, он упал на сторону, где сидел механик. Летчик вылез, а механик захлебнулся", - отметил глава хозяйства.

По словам Бухтиярова, вертолет принадлежит индивидуальному предпринимателю Гридасову С. М. "У нас договор, каждый год он обрабатывал. Сейчас как раз время подходит. Что-то там настраивали. Машина старая, 1982 или 1988 года. Планировали приступить к обработке сегодня утром", - добавил руководитель сельхозпредприятия.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение вблизи поселка Кирсалово Пролетарского района Ростовской области. По предварительной информации, причиной инцидента стал отказа двигателя. В результате аварии погиб механик воздушного судна, пилот был госпитализирован с переломом ноги, ушибом и ссадинами.