Следователи возбудили уголовное дело после образования трещины в жилом доме в Якутске

ЯКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по материалам прокуратуры возбуждено после образования трещины в жилом доме в Якутске, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

По данным ведомства, трещина от основания дома до крыши, создающая угрозу обрушения для здания, образовалась 24 июня около 03:00 на наружной несущей стене жилого дома в Якутске.

"Установлено, что подполье дома затоплено сточными водами, что повлекло за собой изменение свойств грунта основания дома, приведшее к утере несущей способности свай жилого дома. В нарушение законодательно установленных требований, а также условий заключенного договора на управление многоквартирным домом, управляющей компанией оказывалась услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей - собственников указанного многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неисправности, вызвавшие затопление подвального помещения канализационными стоками, "оставлены без внимания управляющей компанией, работы по устранению дефектов в жилом доме не проводились".

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Расследование дела продолжается.

Ранее в пресс-службе мэрии Якутска сообщили, что в доме 1983 года постройки "образовались две трещины, которые в настоящее время продолжают увеличиваться и создают угрозу обрушения всего третьего подъезда". В здании прописано 32 человека, насчитывается 18 квартир в трех подъездах. 24 июня жильцы дома были эвакуированы.