Силовики изымают документы администрации астраханского района

АСТРАХАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят изъятие документации по ситуации с водоснабжением в администрации Ахтубинского района Астраханской области, где в одном из поселков в течение трех недель не было воды. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Работают сотрудники правоохранительных органов, изымают документацию по ситуации с водоснабжением в Баскунчаке. Работа органов местного самоуправления района в этой ситуации находится под пристальным вниманием правоохранительных органов", - сообщил собеседник агентства.

Информацию о работе правоохранительных органов ТАСС подтвердил глава Ахтубинского района Алексей Кириллов, он уточнил, что документы изымают в рамках проверки по заданию областной прокуратуры.

"По заданию областной прокуратуры проверяют субсидии, которые выделялись району в 2018-2020 годах. Это все по части водоснабжения, что за деньги, кто давал, как потратили. Ситуация, конечно, нештатная, но проходит все корректно, наши сотрудники спокойны", - сказал Кириллов.

Ранее жители поселка Нижний Баскунчак, где проживают около 3 тыс. человек, жаловались на трехнедельное отсутствие воды из-за аварии на водопроводе. Местные депутаты ввели режим ЧС, чтобы обеспечить подвоз воды для населения и привлечь внимание контролирующих органов. В связи с аварией еще два ближайших поселка пострадали от перебоев с водоснабжением. Водоснабжение было восстановлено 19 июня.