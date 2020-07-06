Мосгорсуд отменил продление ареста полицейскому, расстрелявшему коллег в метро

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский городской суд отменил решение Пресненского районного суда о продлении срока содержания под стражей прапорщику полиции Алексею Смирнову, который обвиняется в расстреле своих коллег на станции метро "Рязанский проспект". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Корчагин.

"Сегодня в Мосгорсуде была рассмотрена апелляционная жалоба защиты на продление срока содержания под стражей нашего подзащитного. Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции, отправил материалы на новое рассмотрение в Пресненский суд Москвы, при этом указал, что срок содержания Смирнова под стражей истекает 15 июля . Данное решение принято в связи с фундаментальными нарушениями прав Смирнова на защиту при рассмотрении материалов на арест в суде первой инстанции", - отметил он.

Он напомнил, что решение о продлении ареста было принято в отсутствии подсудимого, которого не доставили в зал суда из-за пандемии. "Это грубое нарушение прав нашего подзащитного",- добавил Корчагин.

В настоящий момент защита Смирнова продолжает знакомиться с материалами дела. "Как и ранее нами отмечалось, считаем, что дело окончено следователем преждевременно, так как, по нашему мнению, следствием не установлены факты, в частности действия сотрудников ОСБ до инцидента. Уже можно констатировать, велось по принципу обвинительного уклона, без какого-либо реального анализа действия сотрудников ОСБ на Московском метрополитене, что, в конечном итоге, привело к неразрешению ряда вопросов, важных для установления истины по делу" - отметил другой адвокат Смирнова Александр Самухов.

Еще один защитник полицейского Руслан Соловьев заявил, что защитой "будут поданы соответствующие бумаги для направления дела на доследование. О суде говорить пока рано, в том числе о составе, будет суд присяжных или профессиональный судья". По мнению адвокатов, вопрос окончания следствия хотя и находится в ведении следователя, однако, данное процессуальное решение носит преждевременный характер, поскольку до настоящего времени не проведена очная ставка с основным свидетелем по делу. Кроме того, защита настаивает на приобщении к материалам и последующей правовой оценке рецензии специалиста - психолога, который указал, что психолого-психиатрическая экспертиза Смирнову была проведена не в полном объеме и не на все вопросы получены однозначные ответы.

Суть дела

Вечером 18 сентября 2019 года прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл стрельбу в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. В результате ЧП полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Третий сотрудник ОСБ, Тростянский, не пострадал.

Подозреваемого полицейского оперативно задержали. На допросе в СК он заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки").

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