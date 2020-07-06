Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сантехник, обвиняемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, покончил с собой в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Шестого июля в камере следственного изолятора обнаружено тело 53-летнего жителя Каширы, обвиняемого в совершении убийства женщины. Он также подозревался в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов", - сообщила Врадий. По предварительным данным эксперта, мужчина покончил с собой. Начата доследственная проверка по факту смерти, а также возможной халатности сотрудников изолятора. Следователи опрашивают сотрудников СИЗО.

Мужчина обвиняется по девяти эпизодам изнасилований и убийств с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов. Он проникал в окна, расположенные на первых этажах домов, душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт. Одной из потерпевших стала 10-летняя девочка. Двум жертвам удалось выжить.