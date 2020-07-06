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Журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тыс. рублей за оправдание терроризма

Ее адвокаты намерены подать апелляционную жалобу и добиваться полного оправдания
Светлана Прокопьева REUTERS/Anton Vaganov
Описание
Светлана Прокопьева
© REUTERS/Anton Vaganov

ТАСС, 6 июля. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском областном суде огласил приговор журналистке Светлане Прокопьевой, признав ее виновной в оправдании терроризма, передает корреспондент ТАСС.

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"Прокопьеву Светлану Владимировну признать виновной, назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", - сказал судья Андрей Морозов.

Защита Прокопьевой уже заявила о своих планах обжаловать приговор. 

"Безусловно, конечно же, мы будем подавать апелляционную жалобу", - сказала адвокат Татьяна Мартынова.

Второй защитник Прокопьевой Виталий Черкасов заявил ТАСС, что защита намерена добиваться полного оправдания.

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