Журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тыс. рублей за оправдание терроризма

ТАСС, 6 июля. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском областном суде огласил приговор журналистке Светлане Прокопьевой, признав ее виновной в оправдании терроризма, передает корреспондент ТАСС.

"Прокопьеву Светлану Владимировну признать виновной, назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", - сказал судья Андрей Морозов.

Защита Прокопьевой уже заявила о своих планах обжаловать приговор.

"Безусловно, конечно же, мы будем подавать апелляционную жалобу", - сказала адвокат Татьяна Мартынова.

Второй защитник Прокопьевой Виталий Черкасов заявил ТАСС, что защита намерена добиваться полного оправдания.