Убитый в Австрии россиянин проходил по программе защиты личности

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Убитый в австрийском городе Герасдорф россиянин был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель прокуратуры города Корнойбург, которая занимается расследованием убийства гражданина РФ.

"Убитый - лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения. Я могу подтвердить, что это выходец из Чечни. То же самое касается обоих задержанных", - ответил прокурор на просьбу уточнить национальность погибшего и двух задержанных по этому делу лиц.

"Жертва была участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности. По этой причине он получил австрийское имя Мартин Бек", - добавил собеседник агентства. По словам прокурора, первоначальное имя погибшего не оглашается, потому что его родственники могут находиться под угрозой. Кроме того, убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее. "Однако его квартира находилась под наблюдением полиции", - отметил собеседник.

Прокуратура Австрии также проверяет версию о политическом мотиве убийства выходца из России.