В Монголии госпитализирован пациент с подозрением на заражение чумой

ТАСС, 6 июля. Монгольские медики госпитализировали пациента с подозрением на заражение чумой. Об этом сообщило в понедельник агентство Montsame со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Врачи доставили в больницу пятнадцатилетнего жителя населенного пункта Улаанхус западного аймака (региона) Баян-Улгий, имеющего общую границу с Россией и Китаем. По данным ведомства, пациент ранее употреблял мясо сурка.

Министерство здравоохранения Монголии призвало граждан не использовать в качестве пищи мясо грызунов, являющихся переносчиками чумы.

Ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях заражения чумой в аймаке Ховд, также на западе страны.