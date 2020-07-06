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В Монголии госпитализирован пациент с подозрением на заражение чумой

15-летний житель Улаанхуса ранее употреблял мясо сурка, который является переносчиком заболевания
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© EPA/YM, архив

ТАСС, 6 июля. Монгольские медики госпитализировали пациента с подозрением на заражение чумой. Об этом сообщило в понедельник агентство Montsame со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Врачи доставили в больницу пятнадцатилетнего жителя населенного пункта Улаанхус западного аймака (региона) Баян-Улгий, имеющего общую границу с Россией и Китаем. По данным ведомства, пациент ранее употреблял мясо сурка.

Министерство здравоохранения Монголии призвало граждан не использовать в качестве пищи мясо грызунов, являющихся переносчиками чумы.

Ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях заражения чумой в аймаке Ховд, также на западе страны.

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