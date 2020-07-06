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Обрушение строящегося ТЦ в Кировской области
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В Кировской области задержаны бригадир и предприниматель после обрушения ТЦ

Ранее в результате обрушения погибли три человека

КИРОВ, 6 июля. /ТАСС/. Бригадир и индивидуальный предприниматель, которому принадлежит строящийся торговый центр в Зуевке в Кировской области, где накануне произошло обрушение, задержаны, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

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"В рамках расследования уголовного дела по факту гибели работников на строительном объекте в городе Зуевке задержаны индивидуальный предприниматель и бригадир", - сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, предприниматель для проведения строительно-монтажных работ нанял строительную бригаду, заключив с бригадиром договор подряда. В настоящее время задержанные допрошены в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

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РоссияКировская областьОбрушение строящегося ТЦ в Кировской области
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