Половина фигурантов дела о нелегальных казино в Волгограде написала явку с повинной

ВОЛГОГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Пятнадцать из более чем 30 фигурантв уголовного дела по организации игорного подпольного бизнеса в Волгограде написали явку с повинной, сообщил в понедельник журналистам следователь по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону Евгений Белко.

4 июля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованные группой") в отношении 11 предполагаемых организаторов и 20 их соучастников после выявления сети строго законспирированных подпольных игровых залов в жилых домах Волгограда.

"Пятнадцать из 31 написали явку с повинной, где дали показания против себя и других членов организованных групп. Всего было четыре организованные группы, деятельность которых была пресечена. В домах подозреваемых и нелегальных заведениях прошли в общей сложности 77 обысков, участие в которых приняли около 300 представителей силовых структур. В частности изъяты денежные средства в размере 6 млн рублей", - сказал Белко.

Он уточнил, что на данный момент обвинения предъявлены 14 фигурантам уголовного дела, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу троим обвиняемым, еще пятерым - в виде запрета определенных действий.

Подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах Дзержинского района Волгограда, специально арендованных для этих целей активными членами преступной группы. Действовали они в условиях строгой конспирации. В результате обысков обнаружены и изъяты игровые столы, наборы для покера, черновые записи, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности. Расследование продолжается.