СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Ростовской области

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту вертолета Ми-2 в Ростовской области, где погиб один человек и один пострадал. Об этом сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По факту крушения вертолета в Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщила Марковская.

По данным следствия, пилот не уведомил уполномоченные в области организации воздушного движения о предстоящем полете. На месте крушения работает следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.