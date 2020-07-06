В Воронежской области за сутки сгорело более 110 га леса

ВОРОНЕЖ, 6 июля. /ТАСС/. Пожарные в Воронежской области ликвидировали за сутки пять лесных пожаров, из-за аномальной жары огнем уничтожено 110 га леса. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"Сгорело 110 гектаров леса за сутки - это очень много", - сказал Хренов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, в течение суток произошло пять пожаров в 4 лесничествах региона: в Ольховатском, Новохоперском, Теллермановском и Павловском.

"Все пожары удалось затушить объединенными силами пожарной охраны управления лесного хозяйства, МЧС России, местных администраций, добровольцев и местного населения. Наиболее вероятная причина пожаров - неосторожное обращение людей с огнем", - сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.