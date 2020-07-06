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Украинский экс-футболист Василий Василенко арестован в Москве по делу о шпионаже

Как сообщил ТАСС источник, он содержится в одном из московских СИЗО
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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемый арестован в Москве.

"Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО", - рассказал собеседник агентства.

Василенко с 1992 года по 2001 год играл в защите у таких украинских футбольных командах, как "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Как следует из материалов дела, обвиняемый родился в 1967 году и является гражданином Украины.

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