Напавшего с ножом на родителей подростка из Башкирии направили на принудительное лечение

УФА, 6 июля. /ТАСС/. Суд в Ишимбае в Башкирии направил на принудительное медицинское лечение 17-летнего подростка, который в январе с ножом напал на родителей и их гостью. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

По данным следственных органов, подросток дома с ножом напал на родителей и женщину, пришедшую в гости, после чего убежал. Отец нападавшего и гостья были госпитализированы.

"По приговору суда в отношении него будут применены принудительные меры медицинского характера", - сообщили в суде.

По факту нападения следственным управлением СК РФ по Башкирии было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. По данным местных властей, семья не состояла на учете как неблагополучная.