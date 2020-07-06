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Москвич приговорен к двум годам условно за нападение на врача скорой помощи

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил несколько раз кулаком по голове фельдшера, приехавшего на вызов к его дочери

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к двум годам условно мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов к его дочери. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет условно", - сообщила Иванова.

Пятого марта в квартиру дома в Люблинском районе Москвы для оказания помощи маленькой девочке прибыла бригада скорой помощи в защитных костюмах в соответствии с требованиями противоэпидемиологического режима. 38-летний отец девочки в состоянии алкогольного опьянения ударил несколько раз кулаком по голове фельдшера. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности").

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