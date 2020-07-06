Защита двух фигурантов дела Серебренникова обжаловала приговор

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова за хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Мещанский суд Москвы поступили жалобы на обвинительный приговор по делу "Седьмой студии" от осужденного Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осужденного Юрия Итина", - сказала собеседница агентства.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов пока не доступен для комментариев.

В свою очередь защитник осужденной Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова сообщила, что пока не подавала жалобу и не может точно сказать, будет ли подавать ее. "Я решаю этот вопрос", - сказала она, отметив, что срок подачи жалобы истекает 6 июля.