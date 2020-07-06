{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Кирилла Серебренникова
Обновлено 

Защита двух фигурантов дела Серебренникова обжаловала приговор

В Мещанский суд Москвы поступили жалобы от адвокатов осужденных Алексея Малобродского и Юрия Итина

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова за хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Об этом ТАСС сообщили в суде.

На эту тему
Условные сроки и штрафы. Приговор фигурантам дела "Седьмой студии"

"В Мещанский суд Москвы поступили жалобы на обвинительный приговор по делу "Седьмой студии" от осужденного Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осужденного Юрия Итина", - сказала собеседница агентства.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов пока не доступен для комментариев.

В свою очередь защитник осужденной Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова сообщила, что пока не подавала жалобу и не может точно сказать, будет ли подавать ее. "Я решаю этот вопрос", - сказала она, отметив, что срок подачи жалобы истекает 6 июля.

Теги
РоссияДело Кирилла Серебренникова
Дело Кирилла Серебренникова
Защита Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор
По словам адвоката Дмитрия Харитонова, режиссер "очень устал от судов"
Читать полностью