Суд взыскал 1 млн рублей за гибель работника Волжского судоремонтного завода

ВОЛГОГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Волжский городской суд взыскал 1 млн рублей в пользу матери, чей сын погиб при взрыве бытового газа на барже при ее ремонте на Волжском судостроительно-ремонтном заводе (АО "ВССРЗ"). Об этом сообщила в понедельник журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

В июле 2018 года ООО "Бриз" выполняло ремонтные работы на несамоходной барже, находившейся на территории "АО "Волжского судостроительно-ремонтного завода". В процессе ремонта сотрудниками ООО "Бриз" были нарушены требования правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, это привело к утечке пропана. Произошел взрыв бытового газа в балластном отсеке баржи, в результате взрыва погибли три сотрудника судостроительно-ремонтного завода.

"Мать одного из погибших обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с АО "ВССРЗ" компенсации морального вреда в связи с гибелью сына. Решением Волжского городского суда с Волжского судостроительно-ремонтного завода в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей", - сказала Вальковская.

27 ноября прошлого года суд огласил приговор по делу о взрыве бытового газа на барже, в результате которого погибли три человека. За нарушение требований охраны труда старший производитель работ Станислав Королев осужден на два года колонии-поселения. Судом было установлено, что Королев, являясь ответственным лицом за проведение ремонтных работ на барже, не принимал каких-либо мер к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности и охраны труда и приостановлению ремонтных работ.