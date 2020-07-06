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Мальчика, найденного возле парка "Лосиный остров", передадут под опеку бабушке в Москве

Ребенок прошел курс лечения и все необходимые обследования

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ребенка, которого мать оставила в парке "Лосиный остров" в феврале 2019 года, передадут под опеку бабушке. Его мать отправили на лечение. Об этом сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты.

"Сегодня был вынесен приговор матери ребенка, которого <...> нашли вблизи парка "Лосиный остров". Суд принял решение о направлении на лечение. После вступления приговора суда в законную силу мальчик будет передан под опеку своей бабушке", - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок находится у бабушки на гостевом режиме. До этого мальчик оставался в центре содействия семейному воспитанию. С ним занимались психологи, чтобы помочь ребенку пережить случившееся, а также воспитатели, педагоги. Ребенок окончил первый класс, увлекся гончарным искусством, рисованием и спортом. В центре у него появилось много друзей и сложились теплые отношения с воспитателями.

Мальчика нашли ночью на автозаправке в феврале прошлого года, неподалеку от парка "Лосиный остров". Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Мама увезла его в лес, чтобы провести с ним и "колдуном" обряд, рассказали в департаменте труда и соцзащиты. Ребенок испугался, убежал и спрятался. Когда мальчика обнаружили, он прошел курс лечения и все необходимые обследования. Следователи сообщали, что женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок ночью пытался найти выход из леса.

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