Жителя Марий Эл осудили на 19 лет колонии за убийство таксиста в Татарстане

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана признал виновным жителя Марий Эл в убийстве таксиста в Татарстане. Он получил 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе суда.

"[Суд назначил] 19 лет строгого режима и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Вину признал частично", - сказал собеседник агентства.

По данным МВД, 18 сентября 2019 года в дежурную часть управления внутренних дел по Казани позвонила девушка с просьбой о помощи. Приехав по указанному адресу, сотрудники обнаружили девушку и ее сожителя, их доставили в полицию.

Девушка рассказала, что вечером 17 сентября они с молодым человеком решили поехать в Башкирию на такси. Во время поездки ее молодой человек напал с ножом на таксиста и нанес ему несколько ударов в грудь. Водитель сумел вырваться и убежал в лес. На следующий день, по словам девушки, ей удалось сбежать от молодого человека и вернуться на попутной машине домой, где она вызвала полицейских. Ее сожитель приехал вслед за ней, но через несколько минут на вызов прибыли полицейские.

Полицейские установили, что несколькими днями ранее молодой человек также совершил кражу. Тело водителя такси с множественными ножевыми ранениями грудной клетки обнаружили 19 сентября в лесном массиве в районе села Шигали Высокогорского муниципального района. Позже на дороге у деревни Макеевка Зеленодольского муниципального района полицейские нашли автомобиль таксиста с признаками ДТП.