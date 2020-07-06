Историк Соколов после убийства аспирантки пытался связаться с посольством Франции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник приступил к изучению вещественных доказательств по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в частности, в суде было озвучено несколько телефонных номеров, по которым фигурант звонил в день преступления. Как сообщила ТАСС представитель потерпевших Александра Бакшеева, один из звонков был сделан в посольство Франции.

"После убийства, исходя из совершенных с его телефона звонков, Соколов пытался связаться с посольством Франции в Москве", - сказала Бакшеева.

Кроме того, на заседании в понедельник суд огласил личную переписку Соколова и Ещенко незадолго до убийства девушки, в которой у них с фигурантом был конфликт. Бакшеева сообщала ТАСС, что резкие выражения девушки связаны с изменой фигуранта.

На предыдущем заседании Октябрьского районного суда Соколов после ходатайства обвинения об изучении переписки в закрытом режиме заявил, что "это недопустимо, а в противном случае будет нарушен паритет прав".