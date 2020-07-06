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Дело Кирилла Серебренникова
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Защита Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор

По словам адвоката Дмитрия Харитонова, режиссер "очень устал от судов"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Защита осужденного на три года условно режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.

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"Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб", - отметил адвокат. 

Так как срок подачи жалобы истекает 6 июля, приговор в отношении Серебренникова вступает в силу во вторник, 7 июля. Как сообщалось ранее, в Мещанский суд Москвы поступили жалобы от двух фигурантов дела - Алексея Малобродского и Юрия Итина. Защитник осужденной Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова сообщила, что пока не подавала жалобу и не может точно сказать, будет ли подавать ее.

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