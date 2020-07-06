Защита Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Защита осужденного на три года условно режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.

"Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб", - отметил адвокат.

Так как срок подачи жалобы истекает 6 июля, приговор в отношении Серебренникова вступает в силу во вторник, 7 июля. Как сообщалось ранее, в Мещанский суд Москвы поступили жалобы от двух фигурантов дела - Алексея Малобродского и Юрия Итина. Защитник осужденной Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова сообщила, что пока не подавала жалобу и не может точно сказать, будет ли подавать ее.