{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Нижегородской области упал легкомоторный самолет

По данным МЧС, Ан-2 упал в районе Игумновского шоссе в Дзержинске
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

ТАСС, 6 июля. Легкомоторный самолет упал в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о падении легкомоторного самолета в Дзержинске. Подробности уточняются", - отметила собеседница агентства. 

По данным ведомства, сообщение о падении самолета Ан-2 в районе Игумновского шоссе в Дзержинске поступило в 16:38 мск. "По прибытии первых подразделений, видимых разрушений нет. Проводится работа по уточнению места падения", - отметили в пресс-службе.

Источник правоохранительных органах сообщил, что очевидец происшествия находится на связи, с ним ведется работа по уточнению возможного места падения самолета. В поисках задействованы 12 человек.
 

 

Теги
РоссияНижегородская область
ДТП с участием Михаила Ефремова
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
Читать полностью