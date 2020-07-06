В Нижегородской области упал легкомоторный самолет

ТАСС, 6 июля. Легкомоторный самолет упал в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о падении легкомоторного самолета в Дзержинске. Подробности уточняются", - отметила собеседница агентства.

По данным ведомства, сообщение о падении самолета Ан-2 в районе Игумновского шоссе в Дзержинске поступило в 16:38 мск. "По прибытии первых подразделений, видимых разрушений нет. Проводится работа по уточнению места падения", - отметили в пресс-службе.

Источник правоохранительных органах сообщил, что очевидец происшествия находится на связи, с ним ведется работа по уточнению возможного места падения самолета. В поисках задействованы 12 человек.

