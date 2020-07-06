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В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус

Трое пострадали

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Уярском районе Красноярского края в понедельник, сообщили ТАСС сообщили в региональном главке МВД. 

"В автобусе находились 16 пассажиров, трое из них обратились к медикам. Одного из них повезли на обследование, остальных отпустили", - сказал собеседник агентства, уточнив, что остальные пассажиры отправлены до Агинского резервным автобусом.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Автобус следовал по маршруту Красноярск - Агинское, авария произошла на 942-м км автодороги Р-255.

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