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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме

УЛАН-УДЭ, 6 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в акватории озера Байкал, в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Сегодня вечером в акватории озера Байкал, на границе Иркутской области и Кабанского района Бурятии, произошло сейсмособытие магнитудой 4,7. Эпицентр находился в 25 км северо-восточнее населенного пункта Выдрино", - сообщили в ведомстве.

Толчки ощущались незначительно, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, добавили в региональном ГУ МЧС.

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