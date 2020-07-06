Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале

УЛАН-УДЭ, 6 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в акватории озера Байкал, в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Сегодня вечером в акватории озера Байкал, на границе Иркутской области и Кабанского района Бурятии, произошло сейсмособытие магнитудой 4,7. Эпицентр находился в 25 км северо-восточнее населенного пункта Выдрино", - сообщили в ведомстве.

Толчки ощущались незначительно, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, добавили в региональном ГУ МЧС.