Суд отказался взыскать с соцсети "ВКонтакте" 5 млн руб. в пользу правообладателя "Ждуна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Си Ди Лэнд контакт", которая обладает правами на образ "Ждуна" в России, в иске к социальной сети "ВКонтакте" на 5 млн рублей. Об этом говорится в решении суда.

"В удовлетворении иска отказать", - говорится в резолютивной части решения.

Полный текст решения с мотивацией истца и выводами суда пока не опубликован. Иск к соцсети компания подала в ноябре прошлого года.

Ранее эта же фирма судилась с петербургским производителем игрушек - компанией "Играмир", которая производила мягкую игрушку "Инопланетянин", внешне сходную со "Ждуном". Правообладателю удалось отсудить у производителя игрушек более 1 млн рублей после длительных судебных тяжб и обжалования решения первой инстанции в Суде по интеллектуальным правам. Кроме того, правообладатель также подавал и другие иски к различным компаниям из-за авторских прав.

Название скульптуры Homunculus loxodontus голландской художницы Маргрит ван Бреворт в России более известно как "Ждун". Скульптура представляет собой существо с телом личинки, головой морского слона и человеческими руками. Персонаж стал героем многочисленных интернет-мемов.