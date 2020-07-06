Суд арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа", - зачитала решение судья Марина Сизинцева.

Дело о мошенничестве

По данным МВД, в 2016 году руководитель одной из коммерческих организаций, получив деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, но так и не выполнила взятые на себя обязательства. Приемку работ, по версии следствия, проводил сообщник подозреваемой, который занимал руководящую должность в ведомстве.

Как стало известно в понедельник в суде, ущерб по делу, считает следствие, превысил 50,3 млн рублей. Уголовное дело расследует Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в 2016 году, в период, к которому относится инкриминируемое Попову мошенничество, он был руководителем департамента управления программами и конкурсными процедурами Минобрнауки. Статс-секретарь - замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич тогда занималась бизнесом, она выиграла несколько конкурсов на работы в интересах министерства. По одному из контрактов работы практически не были выполнены, но Попов их принял. Следствие считает, что они действовали по предварительному сговору.

Лукашевич работала в Минобразования в 1998-2014 годах. В июле 2018 года она была назначена статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования. Попов в 2018 году стал начальником управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества.