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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении
Михаил Ефремов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову в понедельник обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

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"Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд", - сказал он.

Как и сообщалось ранее, Ефремов обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ - в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении.

Источник в правоохранительных органах также сообщил ТАСС, что расследование находится на завершающей стадии. Вместе с тем адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил, что потерпевшие приступят к ознакомлению с материалами дела на следующей неделе, но дата пока не подтверждена.

В правоохранительных органах уточнили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей о том, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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