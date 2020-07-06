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Гражданина США объявили в международный розыск по обвинению в РФ в особо крупной растрате

Питер Штерн заочно арестован

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы избрал заочный арест в отношении гражданина США Питера Штерна, обвиняемого в особо крупной растрате в России. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, американец объявлен в международный розыск.

"Постановлением Басманного суда Москвы в отношении Штерна Питера Джейкоба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Он объявлен в международный розыск", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По ее словам, американцу заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере"). Деталей уголовного дела в суде не уточнили.

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