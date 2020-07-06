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СМИ: движение судов в Дарданеллах приостановлено из-за лесного пожара на западе Турции

Тушением пожара занимаются 20 вертолетов, два самолета-амфибии и более 400 спасателей

АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Движение судов в проливе Дарданеллы в Турции приостановлено из-за бушующих на западе страны пожаров. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV.

По его данным, лесной пожар по неустановленным причинам разгорелся в уезде Галлиполи в провинции Чанаккале. В настоящее время тушением пожара занимаются 20 вертолетов, два самолета-амфибии и более 400 спасателей. Однако их работе в значительной степени мешает сильный ветер, который также ухудшает видимость для спецтехники.

В связи с этими событиями движение судов в обоих направлениях в проливе Дарданеллы приостановлено.

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