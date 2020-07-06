Суд приговорил двух мужчин к 20 и 23 годам за убийство подростка в Новгородской области

ТАСС, 6 июля. Суд приговорил двух жителей Новгородской области к 20 и 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство и умышленное убийство подростка. Об этом журналистам сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК.

"Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет и 23 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 декабря 2018 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде, вымогали у несовершеннолетнего 1 тыс. рублей. За невыполнение требований они нанесли подростку удары гантелей и иными предметами по голове. От полученных травм несовершеннолетний умер.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), п. "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").