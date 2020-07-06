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Арест замглавы Минобрнауки по делу о мошенничестве

Суд арестовал начальника управления Россотрудничества по делу о мошенничестве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Попову меру пресечения в виде заключения под стражу", - зачитал решение судья Станислав Минин.

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РоссияАрест замглавы Минобрнауки по делу о мошенничестве
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