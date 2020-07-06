Полицейский, знакомый основателя проекта "Омбудсмен полиции", арестован по делу о взятке

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы в понедельник заключил под стражу на два месяца столичного инспектора ГИБДД Павла Гладченко, который поддерживает дружеские отношения с основателем проекта "Омбудсмен полиции" Владимиром Воронцовым. Об этом ТАСС сообщил адвокат работника ДПС Михаил Мушаилов.

"Кузьминский суд арестовал Гладченко на два месяца", - сказал защитник.

Гладченко был задержан по подозрению в получении взятки, после чего ему предъявили обвинение по ч. 3. ст. 290 ("Получение взятки должностным лицом за действие или бездействие"). Инспектор ДПС не признает вину.

По словам Мушаилова, после допроса по делу о взятке его подзащитного стали настойчиво убеждать дать показания по делу Воронцова. Гладченко не отрицал факта знакомства с основателем "Омбудсмена полиции", но показания на него давать не стал.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.