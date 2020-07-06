Власти Турции признали эффективность российских самолетов Бе-200ЧС в тушении пожаров

АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Власти турецкой провинции Измир, где в последние дни бушуют лесные пожары, признали эффективность российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, которые были направлены Россией в Турцию в середине июня.

"Мы впервые использовали арендованный у России самолет в Измире, и он оказался очень эффективным. Наш самолет был уже в районе пожара спустя всего 27 минут. Он проработал около часа и за этот промежуток времени совершил семь вылетов. Он внес огромный вклад в предотвращение пожара", - цитирует в понедельник газета "Сабах" главу регионального управления лесного хозяйства Зафера Деринча.

По его словам, "важным преимуществом Бе-200ЧС является высокая маневренность и способность набирать воду из бассейнов при плотинах".

16 июня Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что Россия направила в Турцию два Бе-200ЧС, которые приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории республики.

"Российский Бе-200 - это самолет-амфибия с уникальными характеристиками и высокой эффективностью. Самолет себя зарекомендовал в ходе тушения пожаров и спасательных операций в Европе и Юго-Восточной Азии. Бе-200ЧС - экспортно ориентированный продукт, он вызывает большой интерес у иностранных заказчиков. Совместная работа с турецкими партнерами показывает, что у нас может быть хороший потенциал для развития сотрудничества, в том числе в вопросах поставки самолетов в интересах обновления парка противопожарной службы Турции", - сказал генеральный директор Юрий Слюсарь, слова которого приводятся в заявлении корпорации.

Ранее самолет был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2019, а также принял участие в турецком "Технофесте".