Разгерметизацию газопровода в Нижегородской области приняли за падение самолета

ТАСС, 6 июля. Разгерметизация магистрального газопровода произошла в городском округе Дзержинск Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Это ЧП один из очевидцев принял за падение самолета, информация о котором не подтвердилась.

В 16:38 мск поступило сообщение о возможном падении самолета в Дзержинске. По прибытии на место, воздушного судна не было обнаружено, информация об инциденте не подтвердилась.