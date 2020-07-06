Разгерметизацию газопровода в Нижегородской области приняли за падение самолета

ТАСС, 6 июля. Разгерметизация магистрального газопровода произошла в городском округе Дзержинск Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Это ЧП один из очевидцев принял за падение самолета, информация о котором не подтвердилась.
В 16:38 мск поступило сообщение о возможном падении самолета в Дзержинске. По прибытии на место, воздушного судна не было обнаружено, информация об инциденте не подтвердилась.
"В указанном [заявителем] месте произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим выходом газа без возгорания. Газопровод находится в отдалении от населенных пунктов, угрозы для жителей происшествие не представляет. Случившееся на потребителей газа не повлияло", - отметили в ведомстве.
На месте разгерметизации работают 27 человек и восемь единиц техники.