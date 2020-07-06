В Удмуртии возбудили дело после нападения бывшего адвоката на сотрудника прокуратуры

ИЖЕВСК, 6 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как бывший адвокат ударил по лицу сотрудника прокуратуры в здании Индустриального суда Ижевска. Об этом сообщается в понедельник на сайте республиканского управления СК РФ.

"В Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего адвоката, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника прокуратуры. Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего бывшего адвоката, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказано в сообщении.

По данным СК, 29 июня подозреваемый находился в служебном помещении Индустриального районного суда Ижевска и ударил кулаком гособвинителя по лицу. Следствие считает, что это произошло в связи с исполнением сотрудником прокуратуры должностных обязанностей.

За совершенное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, добавили в СК.