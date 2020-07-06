Против издателя "Медиазоны" Верзилова возбудили дело о двойном гражданстве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о двойном гражданстве в отношении участника арт-группы "Война" и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Только что я узнал, что его вызвали во вторник, 7 июля, на допрос. Он является подозреваемым по делу, возбужденному по статье 330.2. УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство")", - сказал адвокат.

По его словам, расследованием дела занимается Следственный комитет РФ.

Из открытых источников известно, что у Верзилова с 2005 года есть канадский паспорт. Также он является российским гражданином.

Во второй половине июня Верзилова допросили как свидетеля по делам, возбужденным по ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Их расследуют после несанкционированной акции 27 июня.

Также ранее сообщалось, что Мещанский суд 22 июня признал Верзилова виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка") и назначил наказание в виде 15 суток ареста. Мосгорсуд позднее признал это решение законным.