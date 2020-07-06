Адвокат Ефремова утверждает, что собрал доказательства невиновности актера

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного, поэтому убедил его пока подождать с признанием вины.

"Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал подождать - вину всегда признать успеем".

По его словам, теперь дело суда - дать оценку собранных доказательств. "Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы и не имеют юридической оценки и силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения", - добавил Пашаев.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.