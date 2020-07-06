В Калининграде задержали мужчину, сообщившего о "минировании" двух торговых центров

КАЛИНИНГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Опасные предметы в результате обследования торговых центров "Плаза" и "Европа" в Калининграде после сообщения об их минировании не обнаружены. По подозрению в совершении ложного звонка с угрозой полицией задержан житель Калининграда, сообщили журналистам в понедельник пресс-службах правительства области и областного УМВД.

"Звонок о якобы минировании торговых центров поступил сегодня вечером. Люди были эвакуированы, на месте работали оперативные службы. Обследование зданий завершено, опасные предметы не обнаружены", - уточнил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что предполагаемый злоумышленник уже задержан. "Полиция задержала звонившего. Это житель Калининграда 1998 года рождения, проводится проверка, ничего опасного [в зданиях] не обнаружено", - сообщили в пресс-службе УМВД.