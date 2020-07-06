Дело об убийстве ветерана в Калужской области передали в суд

ТАСС, 6 июля. Прокуратура направила в Калужский областной суд дело об убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Малоярославце Калужской области. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Калужской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Малоярославецкого района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, 3 ст. 158 УК РФ (кража), п. "в, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) <…> Уголовное дело направлено в Калужский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый пришел домой к своему знакомому - 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны, инвалиду и попросил у него денег в долг. Ветеран передал ему около 400 рублей, но мужчина посчитал сумму недостаточной. Обвиняемый напал на ветерана, нанес ему более 40 ударов по голове и телу руками и деревянной тростью. От ударов пожилой мужчина умер.

"Обвиняемый после содеянного похитил из квартиры ветерана 50 тыс. рублей и скрылся", - уточняется на сайте ведомства.

По версии следствия, это не единственное преступление, к которому причастен мужчина. Обвиняемый обманул двух женщин - он взял у них более 35 тыс. рублей за оказание услуг по установке пластиковых окон и остеклению балконов, но работы не произвел. Мужчина также совершил хищение телефона из магазина, где производился ремонт техники. Кроме того, он совершал хищение газового водонагревателя и секционных батарей из чужой квартиры.

Погибший - Борис Игнатьев 1926 года рождения. Он был призван в армию в январе 1944 года. До января 1945 года Игнатьев принимал участие в боевых действиях на территории Европы, был снайпером.