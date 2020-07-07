На территории бизнес-центра в Петербурге горят автомобили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Автомобильная цистерна и стоящие рядом автомобили загорелись на площади 400 кв. м в Невском районе Санкт-Петербурга на территории бизнес центра (БЦ) "Торгбыттранс". Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о возгорании поступило в 00:37, в Невском районе Санкт-Петербурга по ул. Книпович, дом 9 (БЦ "Торгбыттранс"). По прибытии на территории обнаружилось горение автомобильной цистерны (объем 12 куб. м.) Площадь пожара 400 кв. м (горение автоцистерны и рядом расположенных автомобилей)", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что по предварительной информации пострадавших нет. К ликвидации последствий привлекается 46 человек личного состава и 12 единиц техники. Пожару присвоен ранг 1-бис, есть угроза распространения на близлежащий ангар.

БЦ "Торгбыттранс" расположен недалеко от метро "Елизаровская" на юго-востоке Петербурга.