На юго-западе Японии из-за ливней без света остались 6,5 тыс. домов

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 6,5 тыс. домов на юго-западном японском острове Кюсю в настоящее время остаются без света из-за обрывов линий электропередачи, вызванных сильными ливневыми дождями. Об этом сообщила во вторник в своем Twitter энергетическая компания Kyushu Electric Power.

По ее сведениям, отключение энергии зафиксировано преимущественно в префектурах Кумамото, Кагосима и Оита. Компания прилагает усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить поврежденные кабели.

Как сообщило японское министерство государственных земель, инфраструктуры и транспорта, в префектуре Оита утром во вторник вышла из берегов река Тикуго. В результате на обширной территории произошли подтопления.

Из-за ливневых дождей на Кюсю перекрыто несколько скоростных автомобильных дорог, на некоторых железнодорожных ветках остановлено движение поездов.

По последним данным, в результате последствий стихии на юго-западе Японии погибли 50 человек, 11 пропали без вести.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих Сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам. Глава японского правительства подчеркнул, что эвакуационные центры будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.