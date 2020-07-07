Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Павлове

ТАСС, 7 июля. Легковой автомобиль Honda столкнулся с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области в ночь на вторник. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Около 02:00 мск было сообщение по городу Павлово, улица Северная. Около одного из домов было столкновение автомобиля Honda с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП погибли три человека", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Их личности устанавливаются.