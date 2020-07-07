На территории района в Еврейской автономной области объявили карантин по АЧС

ТАСС, 7 июля. Власти Еврейской автономной области ввели карантин на территории Октябрьского района из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в одном из сел. Об этом сообщило управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона во вторник.

"Очагом опасной инфекции на сей раз стало село Столбовое Октябрьского района. В одном из четырех подворий местных жителей, где выращивали свиней, был выявлен труп кабана с симптомами африканской чумы свиней", - приводятся в сообщении слова начальника управления ветеринарии при правительстве области Галины Дзюбы.

Диагноз подтвердила Приморская межобластная ветеринарная лаборатория, специализирующаяся на исследованиях этого заболевания. Очаг инфекции локализовали, был объявлен карантин. В первую угрожаемую зону вошло село Столбовое, вторая включает села Амурзет, Озерное, Екатерино-Никольское, Союзное, Пузино. В селах запретили перевозить животных и мясную продукцию. В частности, на выезде из Столбового действует карантинный пост, где полицейские совместно с сотрудниками территориального Управления Россельхознадзора досматривают автотранспорт.

"Вероятнее всего, что инфекция в Столбовое занесена при разделке туши убитого дикого кабана. В связи с этим областному управлению по охране и использованию объектов животного мира рекомендовано в постоянном режиме проводить обследование охотугодий Октябрьского района на предмет обнаружения павших животных либо выявления признаков АЧС у живых или отстрелянных", - цитирует управление Дзюба.

Главам районов, городского округа в ЕАО рекомендовали организовать разъяснительную работу с населением, руководителями и работниками животноводческих ферм, провести сходы граждан по вопросам борьбы с АЧС и профилактике ее распространения. Ранее в ЕАО также фиксировалось несколько очагов АЧС.