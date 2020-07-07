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В Бурятии задержали троих полицейских по подозрению в избиении подростка во время допроса

Семнадцатилетний подросток был задержан 4 июля по подозрению в краже

ТАСС, 7 июля. Следователи в Республике Бурятия возбудили уголовное дело в отношении троих сотрудников уголовного розыска полиции Улан-Удэ по фактам применения недозволенных методов дознания. Их задержали и предъявили обвинение, сообщается во вторник на сайте СУ СК РФ по Республике Бурятия.

"По версии следствия, 4 июля 2020 года около полудня сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и сбор доказательной базы. Полицейским предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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