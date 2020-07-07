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Более 1,2 тыс. человек эвакуированы из-за взрывов на складе боеприпасов на востоке Кубы

В настоящее время ведется расследование причин инцидента

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Несколько взрывов прогремело на территории одного из складов боеприпасов в восточной кубинской провинции Ольгин в понедельник. По меньшей мере 1,2 тыс. человек были эвакуированы с прилегающих территорий, говорится в сообщении Революционных вооруженных сил Кубы.

"6 июля произошло несколько детонаций боеприпасов, находившихся на охраняемом складе в муниципалитете Хибара провинции Ольгин. Жертв нет, - отмечает пресс-служба ВС острова. - Эвакуированы 1245 человек".

На данный момент Министерство Революционных вооруженных сил Кубы ведет расследование причин инцидента.

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