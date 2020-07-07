Неизвестный обстрелял из пневматики мужчину в центре Москвы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял из пневматического пистолета мужчину в центре Москвы. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, полиция начала проверку по факту стрельбы.

По данным главка, накануне в ОМВД по району Замоскворечье поступило сообщение, о том, что на улице Новокузнецкой, дом 13, мужчину обстреляли из пневматического оружия. Неизвестный сделал четыре выстрела, два из которых попали в мужчину. "В ходе проведения предварительной проверки было установлено, что примерно в 09:15, сидя на лавочке по указанному адресу, мужчина услышал звук, похожий на выстрел и почувствовал резкую боль в ноге и руке. Он позвонил в службу "112" и сообщил о случившемся, после чего его направили в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.