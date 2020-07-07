СК завершил расследование двух дел о публикации фото нацистов на акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование двух уголовных дел в отношении молодых людей, распространивших фото нацистов на виртуальной акции "Бессмертный полк". Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк онлайн" в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова", - сказала она.

4 мая Симанов через приложение в социальной сети отправил на сайт "Банк памяти" фотографию изменника Родины Власова для ее дальнейшей трансляции на акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Круглов 4 мая через свою страницу в социальной сети разместил на сайте "Банк памяти" заявку, к которой прикрепил фотографию лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера для демонстрации во время трансляции акции "Бессмертный полк онлайн".

Симанов пояснил, что фото Власова он разместил для "героизации его персоны". Круглов объяснил свои действия "злой шуткой". Оба обвиняемых вину признали полностью. "Выводы следствия основываются на комплексе доказательств, подтверждающих виновность Симанова и Круглова, в том числе на результатах компьютерных и портретных судебных экспертиз, многочисленных показаниях свидетелей, среди которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций", - добавила Петренко.

Уголовные дела направлены в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и направления дел в суд.