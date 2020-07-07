Восемь человек погибли в Монголии в результате проливных дождей и наводнений

УЛАН-БАТОР, 7 июля. /ТАСС/. Восемь человек погибли за последние несколько дней в Монголии в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщило во вторник госуправление по чрезвычайным ситуациям страны.

По его данным, в результате затопления отдельных районов утонули до 7 тыс. голов домашнего скота. Разрушены более 2,3 тыс. жилых строений.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток в Монголии продолжат идти мощные ливни. В связи с этим местные власти распространили предупреждение о повышенной опасности, призвав население проявлять повышенную бдительность, не находиться около рек и водоемов, а также в низинах.